Ogni anno si tengono i World Car of the Year Awards, competizione per stabilire quale automobile si aggiudica il premio della migliore dell’anno che viene giudicata da una giuria di 82 giornalisti specializzati in automobilismo e provenienti da ben 24 paesi diversi.

Per partecipare al concorso bisogna soddisfare alcune caratteristiche specifiche in diversi ambiti tra cui la vendita e il prezzo. Ad esempio, affinché un veicolo possa partecipare deve presentare dei requisiti minimi di vendita (produzione di almeno 10.000 pezzi e vendita in almeno due continenti diversi) e devono possedere degli standard di sicurezza adeguati.

Tutte le automobili in gara verranno giudicate sulla base di alcuni criteri precisi quali il design, l’efficienza, la sicurezza, le prestazioni, il prezzo e soprattutto l’innovazione tecnologica.

Negli ultimi due anni ha spadroneggiato Hyundai rispettivamente con la Ioniq 5 e Ioniq 6. Quest’anno verrà scalzata?

Car of the Year 2024, l’elenco di tutti i veicoli arrivati in finale

I veicoli arrivati in finale ai World Car of the Year Awards sono in tutto 36 ed ecco qui l’elenco completo: