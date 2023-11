L’operatore telefonico virtuale CoopVoce continua a stupire con la sua proposta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo con delle nuove offerte di rete mobile. Una delle ultime arrivate è la sorprendente offerta mobile denominata CoopVoce Evo Voce & SMS Special. Si tratta di un’offerta davvero favolosa e con un costo di soli 4,50 euro al mese.

CoopVoce presenta la nuova offerta a basso costo CoopVoce Evo Voce & SMS Special

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha svelato diverse nuove offerte super low cost. Una di queste, come già detto in apertura, è la nuova offerta CoopVoce Evo Voce & SMS Special. In realtà non si tratta di una vera e propria novità. Quest’ultima è infatti una versione speciale di una precedente offerta dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta mobile CoopVoce Evo Voce & SMS Special ad un costo molto basso include davvero tanto. Gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e anche 1 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, il tutto ad un costo di 4,50 euro al mese.

La precedente versione, invece, includeva 100 MB di traffico dati e sempre 1000 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati, ad un costo però di 4,90 euro al mese. Si tratta quindi di un’ottima occasione per tutti coloro che intendono passare all’operatore virtuale CoopVoce e che vogliono risparmiare. In alternativa, gli utenti potranno anche attivare un’altra super offerta, ovvero CoopVoce Evo 100 ad un costo di 6,90 euro al mese.