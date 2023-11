La Ferrari sta facendo grandi passi nel campo dell’innovazione, infatti, per accelerare lo sviluppo della sua prima auto completamente elettrica, l’azienda ha deciso di fare affidamento su una tecnica di test chiamata ‘Hardware in the Loop’ (Hip). Questa simulazione comportamentale viene solitamente applicata ai dispositivi come gli smartphone o i computer durante la fase di sviluppo, al fine di testarne le prestazioni in diverse condizioni.

Benedetto Vigna, lo scorso AD di STMicroelectronics, ha spiegato che la tecnica ai giornalisti in seguito alle analisi condotte sui risultati avuti nel primo trimestre. L’auto completamente elettrica di Ferrari è attesa per fine 2025 e questa nuova tecnica di test darà un grande impulso alla produzione di questa meravigliosa automobile. Nuove Tecnologie di produzione Ferrari

La Ferrari sta sperimentando una nuova tecnologia che permette di velocizzare la fase del sistema elettronico di debug per le vetture, come ha dichiarato Vigna. La casa automobilistica ha impiegato un po’ di tempo per prepararsi, ma grazie a questa tecnica hanno già risolto alcuni problemi che normalmente si presentavano in una fase successiva dello sviluppo dei loro modelli ibridi.

Attualmente la Ferrari sta lavorando al prototipo della sua auto ad emissioni zero, rispettando i piani sia in termini di sviluppo del veicolo che di infrastruttura. Il “e-building”, un nuovo impianto di assemblaggio situato a Maranello, sarà completato a giugno dell’anno prossimo. L‘obiettivo della Ferrari è quello di diventare un’azienda sempre più sostenibile, cercando di ridurre l’impatto ambientale delle sue attività produttive. Il nuovo impianto di assemblaggio, infatti, sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e permetterà alla casa automobilistica di produrre vetture a basse emissioni di CO2.