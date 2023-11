Amazon Kindle Unlimited, il famosissimo servizio dell’azienda americana che offre agli utenti la possibilità di accedere a migliaia di libri tramite un dispositivo elettronico, sia esso uno smartphone/tablet con sistema operativo Android/iOS, oppure il proprio Kindle, è praticamente gratis per un periodo di utilizzo di due mesi.

Con Kindle Unlimited potrete accedere a tantissimi ebook in digitale, potendo così leggere da ogni luogo del mondo, senza l’ingombro della carta stampata. In genere il servizio non è incluso nell’abbonamento Amazon Prime, infatti andrebbero aggiunti 9,99 euro al mese agli oltre 49,90 euro annui che l’utente deve versare per avere spedizioni gratuite, e l’accesso ai servizi come Amazon Music e Prime Video.

Amazon Kindle Unlimited, il servizio è in promozione

Per cercare di invogliare gli utenti all’attivazione di Kindle Unlimited, Amazon ha deciso di rinnovare la promozione che già avevamo visto in passato, mettendo sin da subito a disposizione di tutti la possibilità di avere accesso a 2 mesi di servizio a soli 0,99 euro (al posto di 19,98 euro). Per richiederli non vi resta che premere questo link.

Da notare che la procedura indicata sopra deve essere completata entro e non oltre il 27 novembre, ed allo stesso tempo che al termine dei 60 giorni di offerta si assisterà al rinnovo automatico del servizio. In altre parole spetterà all’utente ricordarsi di cancellare l’iscrizione, poiché in caso contrario si pagheranno 9,99 euro per i 30 giorni successivi. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la promozione è disponibile anche per coloro che hanno già provato Amazon Kindle Unlimited in passato, rappresentando un’occasione unica.