Le novità introdotte da Google per i tracker delle app Android sono un argomento interessante e importante da approfondire. In particolare, a novembre 2023 alcuni utenti hanno ricevuto una notifica che ha posto l’attenzione sulle aggiunte dal sistema operativo. Tra le funzioni indicate, c’è quella dedicata al rilevamento dei tag tracker Bluetooth. Questa opzione lato OS è stata introdotta per migliorare la sicurezza degli utenti e proteggere la loro privacy.