Android, le app a pagamento GRATIS di oggi: ecco l'elenco

Di giornate del genere gli utenti Android ne hanno vissute veramente tante, ma oggi potrebbe esserci qualcosa in più. Stando a quanto riportato infatti, l’elenco sottostante racchiude al suo interno un gran numero di applicazioni e di giochi. Questi, che sono in genere a pagamento, potranno finire gratis sugli smartphone degli utenti Android, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Ovviamente ce n’è per tutti i gusti, a partire dalle applicazioni dedicate al mondo della produttività, fino ad arrivare a quelle soluzioni utili per lo svago. Non per caso infatti ci sono diversi giochi che possono essere scaricati tutti insieme. In basso trovate ogni indicazione utile.

Play Store di Google: gli utenti Android hanno un elenco completo da scaricare

Procedere al download è estremamente semplice, dal momento che basterà solo cliccare sui link incorporati all’interno del titolo stesso. Dopo aver fatto questo sarete ricondotti direttamente al Play Store, dove sarà possibile cliccare sul tasto “Download”.

Un altro consiglio è quello di scaricare per intero i contenuti in lista. Certo, alcuni potrebbero anche non servirvi, ma la necessità potrebbe tornare in futuro. Scaricando i contenuti adesso, potrete cancellarli subito dopo, ma in futuro potrete scaricarli di nuovo gratis, proprio come potete fare oggi. Ovviamente dovete ricordarvi di utilizzare sempre il solito account di Google con il quale tempo addietro avevate proceduto al download gratis.

In basso c’è l’elenco completo con tutti i titoli dedicati al mondo Android: