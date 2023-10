Amate leggere? Non avete più spazio per quelli cartacei? Avete un Kindle ma non sapete come scaricarvi su i file? Ci pensa Amazon con la nuova promozione Kindle Unlimited destinata ai nuovi clienti del servizio. Questa permetterà agli utenti di leggere tutti i contenuti presenti in maniera totalmente gratuita per ben due mesi. In questo modo si potrà provare la piattaforma e capire se faccia al caso nostro.

Rientrano quindi tutti coloro che non hanno mai usufruito della prova gratuita hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento.

La nuovissima promozione speciale Kindle Unlimited

Perché non ne fosse a conoscenza il servizio di Amazon Kindle Unlimited dà la possibilità di accedere senza alcun limite ad un catalogo contenente oltre due milioni di titoli di ebook ed anche a riviste. Tutti questi sono leggibili grazie al Kindle, acquistabile sullo store, o anche tramite l’applicazione scaricabile sia sui dispositivi Android che iOS. In quest’ultimo modo si potrà il leggere ovunque si sia, ad esempio sul treno andando al lavoro o all’università. In più, cosa molto interessante è che sono disponibili libri in diverse lingue, ottimi ad esempio per allenare il proprio inglese. Ci sono anche testi di ricette, di auto aiuto, romanzi rosa, saggi e tantp altro. Insomma, contiene tutto ciò che si potrebbe mai desiderare.

Per attivare la nuova fantastica promozione non serve molto tempo. Come prima cosa bisognerà andare sulla pagina presente su Amazon ed iscriversi al servizio. Alla fine della prova di due mesi gratuiti dell’abbonamento, Kindle Unlimited si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99 € al mese. Se però non dovreste esserne soddisfatti e quindi non disposti a pagare dalle cifre, sappiate che potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, anche prima che la prima spesa mensile arrivi sul vostro conto.

Ovviamente, per accedervi, si dovrà avere un account su Amazon. L’offerta sarà applicabile soltanto ad un account e non potrà essere trasferibile. Essa è valida in Italia, nello stato di San Marino e in quello del Vaticano. Il nostro consiglio è di approfittare di questa occasione e testare la validità del Kindle Unlimited. Avvisiamo però che ci sono pochi titoli recenti o molto conosciuti, ma comunque si può trovare facilmente una lettura interessante.