Una delle migliori promozioni del periodo su Amazon riguarda più che altro la telecamera di sorveglianza, ovvero un dispositivo da collegare direttamente all’esterno della propria abitazione per controllare gli accessi ed impedire il furto da parte di ladri e similari. Il modello più interessante prevede un prezzo davvero ridotto (soli 40 euro), per mettere le mani su una variante con doppio sensore, luce LED per visione notturna a colori e molto altro ancora.

Il prodotto è di ENSTER, un’azienda che gli utenti affezionati di Amazon conosceranno molto bene, capace di sfornare dispositivi di ottima qualità a prezzi tutt’altro che elevati. Il suo pregio più grande è la piena compatibilità con la risoluzione 2K, affiancata dalla presenza di un doppio sensore fotografico, utile per gestire due angolazioni differenti, ed eventualmente mantenere sempre fermo il fotogramma sul soggetto da inquadrare.

Telecamera di video sorveglianza a 40 euro su Amazon

La telecamera di videosorveglianza attualmente in offerta sarebbe in commercio ad un listino di circa 79,99 euro, tuttavia il suo prezzo è stato fortemente ridotto grazie alla possibilità di applicare un coupon direttamente nella pagina su Amazon, riuscendo così a spendere il 50% di quanto appena indicato: saranno necessari 40 euro.

L’idea del doppio sensore è sicuramente vincente, infatti è stato pensato un utilizzo duale della camera, con il sensore superiore a visione fissa, mentre quello inferiore con possibilità di ruotare il dispositivo a 360 gradi. La visualizzazione potrà essere quindi doppia ma su un unico schermo, dando così la possibilità all’utente di godere di un’esperienza unica senza dover investire un quantitativo di denaro troppo elevato.