Truffa PERICOLOSA sulla mail, state attenti al messaggio

Stare attenti a tutto ciò che proviene dal web è fondamentale per non avere problemi difficili da risolvere. Questo è ciò che riguarda appunto le truffe, che sono diventate talmente numerose da mettere in difficoltà anche gli utenti più esperti. L’obiettivo di una truffa del genere è infatti quello di cogliere sorpresa anche le persone che sono più avvezze a tali tipologie di pratiche, ormai diventate un’abitudine.

Soprattutto tramite e-mail è molto consueto trovare un inganno, indipendentemente dal testo che racchiude. Più utenti hanno segnalato durante gli ultimi giorni un nuovo messaggio di posta elettronica che starebbe diffondendo il panico in giro. L’obiettivo di questa questa nuova truffa, che si nasconde nell’ambito del phishing, è quello di far credere che ci siano dei problemi relativi al proprio conto bancario.

Truffa per gli italiani, ecco come vi portano via le password dei conti correnti

Più persone si sono ritrovate improvvisamente a ricevere tramite posta elettronica un testo molto semplice da comprendere. Questo avviserebbe di una possibile violazione ai danni del proprio conto corrente, in seguito alla quale sarebbe necessaria una reimpostazione delle credenziali.

Dando un’occhiata più approfondita al testo però si nota che è scritto in maniera tutt’altro che fedele alle comunicazioni solite delle banche. L’italiano in alcuni casi non è assolutamente corretto, così come il sito di riferimento. Controllando poi l’indirizzo mittente poi si può notare che non appartiene a nessuna banca, né italiana né del mondo.

State quindi molto attenti perché in seguito ad una truffa del genere potreste vedere il vostro conto prosciugarsi rapidamente.