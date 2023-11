Quante promozioni esistono nel mercato della telefonie? Tante. Ma quele scegliere? Ce ne sono così di diverse che è divenuto quasi impossibile capire cosa attivare. Fastweb sta per lanciare, anche per tale ragione, FastwebAI, l’intelligenza artificiale proprietaria sviluppata dalla compagnia per offrire un servizio sempre più efficiente ai propri utenti.

Grazie alle incredibili potenzialità dell’intelligenza artificiale, il servizio aiuterà gli utenti a scoprire le offerte disponibili e a scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Questo strumento rappresenta una soluzione efficace per le incognite di questo tipo e si adatta perfettamente al mondo del customer assistent in continua evoluzione. Il lancio di FastwebAI dimostra l’impegno dell’operatore nel fornire servizi sempre più innovativi e all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Fastweb-AI quali vantaggi comporterà ai clienti?

FastwebAI è un’innovativa assistente virtuale sviluppata per guidare i clienti di Fastweb nella scelta dell’offerta più adatta alle loro esigenze. Grazie alle sue grandi potenzialità, l’intelligenza artificiale riesce a fornire supporto personalizzato e rispondere alle domande dei clienti in modo rapido ed efficiente.

Il chatbot scelto per questa funzionalità altamente tecnologica è ChatGPT 3.5 Turbo, una delle versioni più performanti del software di OpenAI. Perché poi proprio questo chatbot? Semplice, oltre alle funzionalità ha già preimpostata la lingua italiana. Con ChatGPT, FastwebAI ora riesce a comunicare con i clienti in maniera super efficiente e fornendo loro tutte le informazioni necessarie per scegliere la promo migliore.