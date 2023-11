Un’offerta davvero più unica che rara vi attende su Amazon, rappresentando l’occasione perfetta per mettere le mani su un mini PC di marca HP, con sistema operativo Windows 7, ed un prezzo finale che non supera i 71,50 euro.

Il prodotto è caratterizzato dal processore AMD G-T56N con frequenza di clock a 1.65Ghz, affiancato da 4GB di RAM (2 slot disponibili) ed un piccolissimo SSD da 16GB, con GPU integrata AMD Radeon HD6320 fino a 2GB. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, infatti raggiunge 22 x 24 x 4 centimetri, con un peso che si aggira oggi attorno a 1,98 kg.

Mini PC HP ad un prezzo inedito: costa solo 70 euro

L’occasione per risparmiare sull’acquisto del mini PC HP è davvero ghiottissima, dovete solo ricordare che si tratta di un prodotto ricondizionato, quindi non completamente nuovo, con la stessa garanzia garantita direttamente da Amazon. Il prezzo è davvero conveniente, basteranno 71,50 euro per il suo acquisto definitivo.

I connettori fisici posti nella parte anteriore e posteriore del dispositivo offrono una buona versatilità di utilizzo, che si completa infatti con 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 anteriori, porta DVI-I e DisplayPort, un’uscita per tastiera e mouse e due seriali RS232. Il materiale di costruzione è metallico, con foratura nella parte superiore per favorire il raffreddamento.

Come tutti i ricondizionati di Amazon, anche il modello descritto nell’articolo viene contrassegnato da un grado specifico, definito B. La garanzia, come anticipato del resto, è della durata di 1 anno dalla data d’acquisto, perfetta comunque per riuscire a coprire tutti i difetti di fabbrica o qualsivoglia altra problematica che si potrebbe riscontrare in fase di utilizzo.