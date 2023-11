Il Gruppo Renault, marchio noto in tutto il mondo nella produzione di vetture di ogni tipo, ha oggi lanciato Ampere, una divisione appositamente studiata per lo sviluppo software e la realizzazione dei veicoli elettrici con un unico obiettivo: democratizzare l’accesso del pubblico a questo mondo.

Il passo compiuto vuole dare forza e realizzare la terza fase del piano industriale dell’azienda (conosciuto con Renaulution), per il progresso tecnologico in ambito elettrico, e non solo. Finalmente l’azienda Ampere è stata resa ufficiale, con un suo logo ed un consiglio direttivo, mentre la base industriale sarà il polo ElectriCity e Cléon, sfruttando tutte le conoscenze che sono state raccolte negli ultimi 15 anni.

Ampere, ecco la nuova divisione di Renault per l’elettrico

L’idea è di creare un’economia circolare decarbonizzata, ovvero che permetta di raggiungere i propri scopi senza l’ausilio del carbone, per questo ha voluto focalizzare la propria attenzione sull’Europa, inserendo oltre 11’000 dipendenti, di cui il 35% è composto da ingegneri atti a produrre, sviluppare e commercializzare veicoli che possano risultare performanti e sicuri. Tutti daranno voce alla propria passione e competenze per dare inizio alla transizione verso la mobilità elettrica su vasta scala.

Il logo creato prende spunto dalla losanga, per dimostrare la nascita dal cuore di Renault, dal suo DNA, dal quale prende sia il patrimonio industriale che quello umano. La composizione di più losanghe vuole significare appunto la composizione di Ampere di più team di piccole dimensioni atti a lavorare a stretto contatto, tutti focalizzati su un’area di competenze chiara e specifica, nel raggiungimento di un obiettivo comune a tutti.