Renault, la famosa casa automobilistica francese fondata a Parigi nel 1898, di recente, sta concentrando la sua forza lavoro in nuovi progetti. Si tratta di progetti volti a garantire un miglioramento della produttività, della vita e dello stato di conservazione dei veicoli dell’omonimo marchio anche a distanza di tempo.

A tal proposito, la casa automobilistica mira innanzitutto ad ottimizzare i propri processi di produzione, al fine di riuscire a realizzare una R5 ogni 10 ore. Il tutto senza alcuna perdita di qualità delle prestazioni e della struttura stessa dell’auto.

Auto che, in base a questo nuovo progetto, dovrà essere in grado di resistere all’usura del tempo anche dopo 5 anni di utilizzo, mantenendosi nuova ed efficiente proprio come se fosse appena uscita dalla concessionaria.

Renault: Nuovi obiettivi di produzione

Per raggiungere questo obiettivo, Renault sta conducendo una serie di test volti a monitorare il grado di efficienza delle sue auto anche in condizioni di utilizzo accelerato.

I test in questione avvengono, per esempio, seguendo queste dinamiche:

Si procede con l’apertura e la chiusura delle porte per almeno 9000 volte di seguito;

di seguito; I sedili vengono regolati ripetutamente ;

; Una continua monitorizzazione dei livelli di affidabilità e della durata del touch screen di tutti i dispositivi elettronici presenti all’interno della vettura;

di tutti i dispositivi elettronici presenti all’interno della vettura; Esperimenti volti a valutare il grado di resistenza dei componenti e dei materiali dell’auto, attraverso un’esposizione prolungata ai raggi del sole. Garantendo, al contempo, un’ ottima conservazione anche dell’aspetto e della struttura interna della vettura.

Insomma, in soli 3 mesi di test, Renault è stata in grado di replicare 5 anni e ben 60.000 km di utilizzo. Alcuni di questi “esperimenti” vengono svolti in automatico da delle macchine robotiche. Mentre altri, vengono effettuati manualmente dal team Renault, al fine di fornire feedback realistici ed affidabili.

In conclusione, possiamo dunque dire che Renault mira a raggiungere un nuovo livello di qualità. Progetto che sta mettendo in pratica anche per la realizzazione della versione elettrica delle sue auto, di cui sono in programmazione già 5 nuovi modelli.