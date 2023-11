Asus VivoWatch 5 Aero, la prima smartband con misurazione della pressione

Asus VivoWatch 5 Aero è disponibile in Italia, si tratta della prima smartband al mondo che prevede la misurazione della pressione arteriosa, definita PPT (Pulse Transit Time), atta a rilevare eventuali variazioni della pressione e dell’ossigeno nel sangue, questo grazie ai sensori di fotopletismografia ed elettrocardiografia (con misurazioni ogni 20/25 secondi in tempo reale).

Un passo in avanti nel benessere e nella misurazione dei parametri vitali, grazie al giusto mix tra sensori microelettrici e ottici, utilizzati anche per il battito cardiaco ed il livello di ossigeno nel sangue. Per farli funzionare correttamente basta appoggiare il dito sul sensore, e la smartband fa assolutamente il resto; tutto senza tralasciare il monitoraggio dell’esercizio fisico, del sonno e dello stress, con tanto di differenziazione per la qualità del sonno.

L’applicazione ECG, invece, permette di registrare in modo dettagliato la frequenza cardiaca, condividendo le registrazioni con il medico curante o un referente sanitario tramite l’applicazione Asus HealthConnect. La visualizzazione grafica della pressione arteriosa permette di valutare le condizioni del cuore, calcolando la velocità di flusso nei vasi sanguigni.

Asus VivoWatch 5 Aero – le altre specifiche

Asus VivoWatch 5 Aero è la classica smartband che può resistere fino a 5 ATM (profondità massima di 50 metri), varie modalità di allenamento che permettono di controllare il tragitto dal polso con il GPS integrato. Senza andare ad intaccare particolarmente la batteria, che permette un utilizzo di circa 7/8 giorni consecutivi con risparmio energetico attivo, anche con notifiche attive (tra cui la ricezione della chiamata telefonica).

Il sistema viene controllato dal dispositivo mobile con l’app Asus HealthConnect, tramite la quale effettuare lo scatto da remoto, utilizzando appunto la smartband come se fosse un telecomando bluetooth. Il prodotto può essere acquistato da oggi sull’eShop di Asus a soli 129 euro, ma in occasione del Black Friday sarà possibile averlo a soli 99 euro.