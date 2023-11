Le statistiche sulle auto usate in Italia

In Italia, il 13,1% delle auto usate ha subito danni , con un costo medio di riparazione di 7.643 euro . Il 19,8% delle auto proviene in realtà da altri Paesi . L’ età media , secondo il report, è di 8-9 anni . Questo aumenta il rischio di truffe legate alla manipolazione del chilometraggio, una vettura “vecchia” ha ovviamene meno valore. In Francia , invece, la percentuale di auto con i Km manipolati è inferiore, pari al 3,3% .

Sebbene la situazione in Italia non sia critica, ciò non significa che il mercato dell’usato sia privo di rischi. È sempre importante prestare attenzione e cercare di comprendere la veridicità delle informazioni fornite dal venditore. Se possibile, è consigliabile effettuare un controllo approfondito sul veicolo prima di acquistarlo, per evitare spiacevoli sorprese in seguito. Grazie a portali come carVertical, è possibile accedere a dati importanti sulla storia dell’auto, come gli incidenti occulti, i lavori di meccanica e verniciatura, e, naturalmente, i chilometri percorsi. In questo modo, gli acquirenti possono fare scelte più consapevoli.