La Cupra lancia un’auto elettrica che potrebbe portarla alla vetta del mercato del settore. Si di una vettura coupé avente delle forme sinuose e futuristiche, con caratteristiche così avanzate da presagire il suo futuro successo.

La progettazione non è stata fatto semplice, ci sono voluti quasi quattro anni prima che si avesse un risultato effettivo. Complice anche la pandemia, il ritardo è stato inevitabile, ma forse ne è valsa la pena. Nonostante quindi siano passati parecchi anni il tutto resta ancora un’idea che dovrà essere sviluppata. Per far sì che questo accada però devono essere risolti alcuni problemi, ma le premesse si dimostrano essere parecchio affascinanti.

Un’auto da gamer

Il concept dell’auto coupé e stata presentata durante il salone di Monaco con quello che dovrebbe essere l’aspetto definitivo con il quale verrà diffusa all’interno del mercato automobilistico. Il nome già inspira grandi performance: essa si chiama DarkRebel. La vettura possiede due posti 2+2 e si tratta del primo modello capace di dare vita a una showcar che potrebbe attirare l’attenzione delle nuove generazioni. Troppo però sei ancora in fase di progettazione o non si sa quando questa potrà arrivare effettivamente sulle nostre strade, resta soltanto un sogno.

La DarkRebel seguirà il medesimo percorso della Tavascan e possiederà le stesse soluzioni aerodinamiche, come ad esempio uno splitter pronunciato è un grande spoiler posteriore. Tuttavia, queste caratteristiche dovranno essere per forza ammorbidite per portare il progetto all’interno della catena di montaggio. L’unica cosa certa è che la berlina potrebbe essere il punto di svolta fondamentale per la Cupra. A vantaggio dell’azienda c’è anche il fatto che essendo comunque piuttosto nuova, può distaccarsi facilmente dalle tradizioni e giocare con le sperimentazioni.

Lo scopo di questa auto elettrica e di dimostrare che, anche in assenza di motore a combustione, una vettura è perfettamente capace di essere accattivante, d’impatto e emozionante. Altra cosa interessante è che potrebbe piacere particolarmente gamer perché il design interno è stato studiato proprio in quest’ottica. Il volante e la cloche sono dotati entrambi di pulsanti a portata di giocatori. Ciò che assicuro è che le immagini mostrano qualcosa di davvero eccezionale se si spera prenderà forma prima del previsto.