Il mercato delle auto elettriche sta attraversando una fase di cambiamento e di sfida. Sebbene la domanda per le vetture a zero emissioni sia in aumento, il problema principale rimane l’accessibilità economica. Numerose sono le aziende automobilistiche che hanno espresso le loro lamentate sulla scarsa redditività dei loro prodotti elettrici.

Dopo i dati del terzo trimestre, la situazione sembra essere ancora peggiore rispetto ai dati di inizio anno. La Mercedes, ad esempio, ha parlato di un tasso molto al di sotto delle aspettative, mentre Ford e GM hanno espresso i loro dubbi sull’effettiva fruttuosità delle EV. Anche se qualche hater potrebbe aver iniziato a gongolare, in realtà nulla è perduto. La domanda c’è, è il costo delle auto ad essere il problema alla base delle immatricolazioni. Secondo Mike Austin, analista presso Guidehouse Insights, il mercato degli EV è in stallo poiché si sta esaurendo il gruppo di persone che è disposto ad acquistare un auto per più di 60.000 dollari. Fino ad oggi, quindi, la maggior parte delle vetture elettriche sono state comperate da quelli che possiamo definire come fan degli EV. Gli studi recenti, condotti dai concessionari, hanno dimostrato che il target di interesse sta cambiando. Costi reali di un’auto elettrica

L’acquisto di un’auto elettrica può rappresentare una scelta importante per chi vuole avere un impatto positivo sull’ambiente e risparmiare sui costi di gestione. Tuttavia, molti consumatori si fermano al prezzo iniziale, senza considerare i vantaggi economici offerti dalla tecnologia EV. Ad esempio, le auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo e hanno costi di ricarica molto bassi. La manutenzione poi è quasi inesistente, poiché non ci sono parti mobili come il motore a combustione interna.

C’è da considerare che il mercato delle auto elettriche è ancora in fase di sviluppo e molte delle vetture offerte al momento sono prodotti premium. Questo significa che il prezzo di acquisto può essere molto elevato e non alla portata di tutti i consumatori. Aziende come Fiat, Peugeot e Renault, che in passato erano note per produrre auto a prezzi accessibili, ora devono vendere auto elettriche a costi ben superiori rispetto alle loro medie di qualche anno fa.