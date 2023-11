Le PESANTISSIME multe per chi usa l'IPTV, il pezzotto vi rovina

Purtroppo sono ancora tantissime le persone che utilizzano la pirateria per usufruire degli abbonamenti in maniera indebita. Questo comporta la possibilità di avere ogni tipo di campionato, serie TV o film a propria disposizione senza pagare il costo giusto e utilizzando delle piattaforme illegali. Il mondo IPTV continua quindi ad alimentarsi, forte dei prezzi per qualcuno troppo elevati che le principali pay TV impostano ogni anno.

Una grande campagna è stata fatta dai principali organi di informazione per cercare di screditare l’utilizzo di queste soluzioni.a quanto pare sono pochi gli utenti che hanno accettato di reprimere tale tale impulso, mentre ce ne sono tantissimi che tuttora ne fanno utilizzo. Secondo quanto riportato dalla nuova legge 93/2023, ci sono dei provvedimenti molto aspri che vengono presi nei confronti di ogni autore di tale infrazione. Si proverà in ogni modo a combattere la pirateria, esattamente come era stato già annunciato qualche mese fa.

IPTV: le sanzioni sono pesantissime per chi usa il pezzotto, ecco come funziona

Sono previste multe pesantissime per tutti coloro che ad oggi utilizzano servizi illegali per quanto riguarda la pay TV. Ogni utente che è immischiato nel mondo IPTV infatti rischia ogni giorno sempre di più.

Gli utenti rischiano davvero tanto, visto che le sanzioni sono altissime. Non solo coloro che trasmettono il servizio possono essere beccati dalle forze dell’ordine, ma anche chi sottoscrive un abbonamento. In base alla nuova legge, le pene sono pesantissime e prevedono multe fino ad un massimo di 5000 € e anche un periodo di reclusione che può arrivare fino a 3 anni.