WhatsApp, potrete associare una MAIL al vostro account

I colleghi di WABetaInfo, portale dedicato a tutte le informazioni che riguardano il mondo di WhatsApp, avrebbero trovato una grande novità all’interno della beta di questo mese. Si tratta della possibilità di associare una mail al proprio account, in modo da garantire un nuovo sistema di sicurezza per tutti.

WhatsApp consente di associare una mail al proprio account, ecco come funziona

Il blog riporta infatti che gli sviluppatori hanno intenzione di ampliare la disponibilità della funzione che consente la verifica del profilo mediante un messaggio di posta elettronica. Si tratterà di una nuova impostazione che sarà presente all’interno del menu dedicato, in prossimità del pannello “Account“. Alcune immagini trapelate sul web mostrano chiaramente come si presenta la funzione. Innanzitutto ci sarà un indirizzo e-mail indicato, che ovviamente non sarà visibile dagli altri utenti.

Questo renderà l’accesso al proprio profilo ancora più sicuro, con gli utenti che non dovranno fare altro che verificare il tutto tramite e-mail per configurare l’account. Nel messaggio di posta elettronica che si riceverà, sarà presente infatti un pulsante che reciterà “Verifica e-mail“. Una volta cliccato su di esso, partirà la conferma ufficiale.

Questa è una verifica aggiuntiva che viene introdotta all’interno di un sistema già molto performante sotto questo punto di vista. In poche parole, i truffatori, per rubare il vostro account, dovranno possedere le credenziali di accesso, il vostro numero di telefono e anche il vostro indirizzo e-mail con tanto di relative password. Vi preannunciamo che non è assolutamente impossibile che accada una cosa del genere, ma risulterà alquanto improbabile.