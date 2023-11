Elon Musk, fondatore di aziende come Tesla, la neonata startup xAI e SpaceX , è convinto che le intelligenze artificiali possano rappresentare una rivoluzione per l’umanità. L’IA potrebbe liberare gli esseri umani dalla fatica del lavoro e portare a una maggiore efficienza in diversi settori, dalla produzione all’assistenza sanitaria.

L’imprenditore ha recentemente tenuto un discorso in cui ha parlato del sempre crescente uso dell’intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sul futuro del lavoro. Secondo Musk, arriverà un momento in cui l’IA sarà in grado di svolgere qualsiasi compito, superando anche l’individuo più dotato di intelligenza umana. Questo potrebbe portare a un futuro in cui il lavoro non sarà più necessario per la sopravvivenza, ma solo un’opzione per la soddisfazione personale.

Musk però anche sottolineato che questo scenario potrebbe portare a una sfida importante per l’umanità: trovare un significato nella vita in un contesto in cui il lavoro non è più la principale fonte di occupazione. Nonostante abbia scherzato sulla questione, il proprietario di Tesla sembra essere consapevole dell’importanza di questo problema e della necessità di affrontarlo in modo serio.

I rischi dell’impiego non regolamentato delle intelligenze artificiai

Il miliardario nuovamente sollevato l’attenzione sulle possibili conseguenze negative dello sviluppo tecnologico. In particolare, Musk ha messo in guardia sulle intelligenze artificiali, affermando che potrebbero rappresentare una minaccia ancora più grande delle armi nucleari. L’imprenditore è stato infatti uno dei firmatari di una lettera aperta in cui è stata richiesta una pausa nello sviluppo di software avanzati come Gpt-4 di OpenAI.

Le dichiarazioni di Elon Musk riguardo all’intelligenza artificiale arrivano dopo l’AI Safety Summit, svoltosi di recente a Bletchley Park, in Inghilterra. In questo “convegno”, leader mondiali hanno concordato un comunicato globale sull’IA, trovando un accordo comune riguardo ai rischi di tale tecnologia sul futuro umano.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno anche loro raggiunto un accordo, nonostante le continue lotte, per cercare un consenso globale su come affrontare alcune delle questioni più complesse relative all’intelligenza artificiale. Questo comprende l’identificazione di linee guida per lo sviluppo sicuro delle intelligenze artificiali e il miglioramento delle regole esse riguardanti.