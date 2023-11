Elon Musk ha annunciato che la sua nuova società di intelligenze artificiali, xAI, è stata ufficialmente aperta. In un post su X, ha dichiarato che il debutto è stato riservato a un gruppo selezionato e ha sottolineato che questa sarà la migliore di tutto il settore.

La startup era stata già presentata da Musk a luglio di quest’anno ed ambisce a competere con altre aziende specializzate in tale tecnologia come OpenAI, Anthropic e Google. Sarà interessante vedere come si comporterà sul mercato e se riuscirà effettivamente a distinguersi. Il progetto sulle intelligenze artificiali

Il fondatore di Tesla è noto per le sue preoccupazioni riguardo l’impatto delle intelligenze artificiali sulla società e sulla civiltà. In particolare, ha espresso timori riguardo la possibilità che l’IA possa diventare troppo avanzata e fuori dal nostro controllo, portando a conseguenze negative per l’umanità. Per affrontare questi problemi, l’imprenditore ha sviluppato quindi un piano per costruire una tecnologia più sicura. Piuttosto che programmare la moralità nell’IA, Musk ha proposto di creare un’IA “massimamente curiosa”. Verrà dunque ideata una tecnologia per cercare continuamente di apprendere e di capire il mondo che la circonda, così da poter prendere decisioni migliori.