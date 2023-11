Se desideri attivare un’offerta telefonica conveniente senza dover rinunciare alla possibilità di ottenere tanti Giga e numerosi vantaggi, WindTre ha la soluzione che fa al caso tuo. Le offerte di questo mese, oltre a garantire una quantità particolarmente alta di Giga per la navigazione, permettono di ricevere uno smartphone 5G gratis.

La WindTre FULL 5G con Easy Pay è la tariffa che include nel prezzo uno smartphone Xiaomi e che permette di ricevere ben 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Offerta WindTre: non perdere l’occasione di ricevere uno smartphone Xiaomi gratis!

L’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay ti permette di ricevere ogni mese una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri e di ottenere ben 200 SMS da inviare a chi vuoi. In più, include 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I servizi proposti dall’offerta non necessitano di una spesa mensile esorbitante. WindTre ti permette di ottenere la sua tariffa andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 14,99 euro al mese. L’unico vincolo riguarda la modalità di pagamento tramite la quale affrontare la spesa. La tariffa, infatti, è disponibile soltanto con servizio Easy Pay e quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su carta conto, conto corrente o carta di credito.

Per ottenere lo smartphone Xiaomi Redmi 12 5G basterà effettuare la richiesta d’acquisto online o nei punti vendita e non sarà necessario sostenere alcuna spesa iniziale né costi aggiuntivi mensili. L’attivazione dell’offerta e il contestuale acquisto dello smartphone potranno essere effettuati online, con ritiro presso uno dei punti vendita; o direttamente in uno dei negozi WindTre.