L’avviatore d’emergenza deve essere sempre presente nella vostra auto, è un dispositivo che può aiutarvi in determinate occasioni, sopratutto nel momento in cui vi trovaste in difficoltà con la batteria, dovendo avere quindi la necessità di uno starter da collegare direttamente ai poli positivo e negativo di quest’ultima.

Con Amazon gli utenti possono pensare di mettere le mani su un dispositivo di indubbia qualità, riuscendo ad approfittare di un doppio sconto quasi unico nel proprio genere. Il modello attualmente in promozione è di marca VTOMAN, si tratta di un avviatore d’emergenza da 2500A, compatibile con motori fino a 8.0L di benzina o 6.0L a diesel; il tutto è corredato con torcia a LED per illuminare l’area di lavoro, ed una porta di ricarica rapida a 15V CC.

Avviatore emergenza auto a basso prezzo su Amazon

L’avviatore d’emergenza avrebbe un listino di circa 75,99 euro su Amazon, con una riduzione attuale dell’8%, questi è stato già ridotto dall’azienda a 69,99 euro, ma per facilitare l’acquisto da parte dei consumatori, è stato anche proposto uno sconto ulteriore del 20%, da applicare direttamente in pagina. Ciò permette quindi di raggiungere un livello finale di spesa di 59,99 euro, sempre con garanzia di 2 anni.

Il prodotto nasce per essere utilizzato in mobilità, per questo motivo ha dimensioni relativamente ridotte, raggiungendo 8,9 x 13 x 3 centimetri, con un peso di circa 1,2 chilogrammi. L’amperaggio di 2500A è supportato da una batteria di 20’000mAh, la quale può essere ricaricata sfruttando il connettore sulla superficie, ed il cui livello può essere verificato preventivamente con l’indicatore a LED presente superiormente.