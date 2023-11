Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono da sempre considerate le cuffie più economiche in circolazione, un perfetto esempio di ciò che gli utenti possono a tutti gli effetti ottenere, riuscendo a spendere comunque una cifra tutt’altro che elevata, se considerate appunto che oggi basteranno investire 19 euro per il loro acquisto su amazon.

Realizzate interamente in plastica di colorazione bianca, con la piccola custodia completamente lucida che trattiene abbastanza le impronte, sono a tutti gli effetti cuffiette completamente in-ear che penetrano all’interno del canale uditivo, nonostante abbiano una stanghetta pronunciata che scende sulla guancia. Sono compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo, grazie alla connettività bluetooth 5.3, con cancellazione dei rumori basata sull’intelligenza artificiale.

Xiaomi, le cuffiette sono davvero economiche

Un prezzo davvero ridicolo per le cuffie più interessanti in circolazione, le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, infatti, possono essere acquistate in questi giorni con un esborso finale di 19,67 euro, approfittando dell’ottima promozione lanciata direttamente da amazon, che ne abbassa la spesa del 44% dal listino di 34,99 euro.

L’occasione è davvero ghiotta, proprio perché l’utente può abbracciare un prodotto completo e dalle buonissime prestazioni generali. All’interno delle cuffiette trova posto un driver da 12 millimetri con struttura a cavità che può ridurre tutte le distorsioni. L’autonomia raggiunge fino a 5 ore di utilizzo continuativo, per quanto riguarda la batteria delle singole cuffiette, fino a 20 ore sfruttando i cicli di ricarica garantiti dalla custodia stessa.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Se volete acquistarle sono disponibili sia in bianco che in nero, senza differenze particolari, infatti le cuffiette pesano sempre 3,92 grammi, con inclusa la custodia invece si raggiungono 35 grammi complessivi.