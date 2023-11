Iliad, la GIGA 150 con tutto incluso e un servizio GRATUITO

Il merito della crescita di Iliad è da attribuire soprattutto all’ultima promo, quella che è ancora disponibile sul sito ufficiale. Gli utenti possono avere dunque ancora tempo per sottoscriverla: ecco la Giga 150 con tutto incluso.

Se vi state chiedendo fino a quando sarà disponibile, in realtà non si sa. Il gestore infatti tende a tenere le promo sul suo sito ufficiale per un lungo periodo di tempo, salvo poi sostituirle con altre soluzioni ugualmente vantaggiose.

Ci sono utenti che preferiscono attendere e non sottoscrivere questa promo visto che pensano di poter ottenere un’offerta con più giga allo stesso prezzo. In realtà Iliad non ha un piano ben definito e potrebbe arrivare anche l’offerta da 120 giga dopo questa Giga 150.

Iliad supera ogni aspettativa con la sua offerta da 150 giga che regala il 5G

All’interno della migliore offerta di Iliad attualmente c’è veramente tutto. Si parte infatti dai minuti senza limiti che contraddistinguono ormai ogni soluzione mobile, passando poi ai messaggi senza limiti verso tutti. Per quanto riguarda la connessione web, Iliad concede 150 giga in 5G, il tutto per 9,99 € al mese.

Ovviamente ricordiamo che la rete 5G viene totalmente regalata agli utenti da Iliad, che infatti vuole dare una dimostrazione di forza. Per usufruire di questa potenza di rete, serve avere uno smartphone che lo supporti.

Se il vostro telefono arriva al massimo al 4G, sarà inutile avere il 5G a disposizione. Lo stesso vale anche se abitate in un posto dove il 5G non è presente: in quel caso sarà impossibile usufruirne tranne spostandovi in altre zone.