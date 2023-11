Oppo Enco Air2 Pro sono le cuffiette true wireless tra le più economiche dell’intero mercato, permettono ai consumatori di raggiungere un buon livello qualitativo dell’audio riprodotto, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato, in questo caso scontato del 31% rispetto al listino originario.

L’acquisto deve essere necessariamente completato su Amazon, unico posto con il quale è possibile spendere relativamente poco sulla maggior parte dei prodotti, riuscendo così a mettere le mani su un paio di cuffiette in-ear compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2, indistinta per Android e iOS.

Oppo, le cuffie bluetooth sono molto economiche

Le Oppo Enco Air2 Pro sono le cuffiette di fascia media dell’azienda cinese, originariamente commercializzate ad un prezzo di 79,99 euro, oggi vengono proposte al pubblico con una riduzione del 31%, che porta con sé un valore finale che si aggira attorno ai 54,99 euro, sempre con la garanzia di 2 anni.

L’utente può godere di una autonomia di circa 24 ore, che permette così di coprire tutto l’utilizzo periodico del prodotto, sfruttando i vari cicli di ricarica garantiti dalla custodia stessa. Il sistema di controllo è legato all’area di sensibilità touch presente sulla superficie, mentre la riproduzione audio è migliorata dalla cancellazione del rumore.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Sono cuffiette caratterizzate da un design estremamente ergonomico, il che ne permette senza problemi l’utilizzo in mobilità e per lungo periodo, grazie anche ad un peso davvero ridotto che raggiunge solamente 4,3 grammi. Se interessati, la resistenza IP54 ne facilita l’utilizzo durante le sessioni di allenamento, infatti sono resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere, ma non all’immersione.