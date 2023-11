Una delle caratteristiche che consente a YouTube di essere una piattaforma video gratuita rispetto ad altre aziende è la presenza della pubblicità, le varie partnerships e la visualizzazione delle inserzioni infatti consente a YouTube di monetizzare e di ottenere guadagni nonostante appunto non faccia pagare niente agli utenti che sfruttano il tubo.

Con l’avvento però dei vari AdBlocks la visualizzazione delle pubblicità ha subito una battuta d’arresto che YouTube non sembra più intenzionata a tollerare, dopo infatti un periodo di test di un blocco della visualizzazione dei video per coloro che usavano appunto un locker, ora sembra arrivato lo strumento definitivo che impedisce di bypassare le pubblicità.

Una schermata prima del video

Come potete ben leggere se doveste aprire dei video con un adblock attivo, YouTube vi restituirà una schermata che mostra come la visualizzazione dei video verrà bloccata dopo 3 riproduzioni, via via scendendo fino all’ultima, a quel punto il player video verrà bloccato fino a quanto non disattivi il locker o metti YouTube nelle eccezioni.

Si tratta di una decisione che aleggiava nell’aria da un po’ e che a quanto pare ora è ufficiale anche in Italia, forse perché YouTube vuole tutelare la natura gratuita della sua piattaforma la quale è probabilmente la chiave del suo successo.

Dunque il tempo dei lockers è finito, se volete continuare a usare YouTube sul web dovrete necessariamente disattivare il blocco e guardare gli annunci pubblicitari laddove dovessero palesarsi, un piccolo sacrificio che indubbiamente una piattaforma come il tubo merita senza battere ciglio.