Con l’arrivo della Campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 dedicata a chi ama le edizioni speciali c’era inizialmente un certo hype fra i gamer. Tuttavia, pare che sia alquanto deludente: si tratterebbe della versione con la Campagna più breve di tutta la storia della serie.

Si è scoperto che la durata della Campagna pare sia particolarmente corta, addirittura inferiore alle 4 ore di gioco. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento nella struttura del gioco rispetto ai precedenti capitoli della serie, che solitamente presentavano una Campagna di durata media attorno alle 5-6 ore, comunque piuttosto poco. Va però sottolineato che la Campagna non è l’unico elemento del gioco e che Call of Duty: Modern Warfare 3 si concentra soprattutto sul multiplayer e sulle varie modalità aggiuntive sul lungo termine.

La Campagna di Call of Duty è davvero così pessima?

Alcuni sostengono di aver concluso il gioco in circa 3,5 ore mentre altri, come l’affidabile account X CharlieIntel specializzato in Call of Duty, pur non riferendo tempistiche precise, hanno confermato la brevità. Qualche altro giocatore ha teorizzato che la campagna rappresenti l’inizio di ciò che doveva essere il progetto del prossimo Call of Duty. Gli sviluppatore pare non abbiano studiato il gioco come un capitolo separato ma come una maxi espansione del gioco precedente. A confermare tale teoria sono stati anche Tom Henderson e Jason streicher.

A dimostrazione di ciò, c’è anche il fattore derivante dalla organizzazione diversa dei contenuti che richiede l’installazione della versione precedente per l’avvio dei nuovi contenuti, come se fosse una specie di hub. Seppur le recensioni ad ora sono negative, quindi, non si può dire che sia un giudizio concreto, basandosi soltanto su un aspetto in particolare. Per una visione complessiva del gioco bisognerebbe infatti revisionare ogni sua componente. Nel caso in cui però si giocasse soltanto in versione single player, allora effettivamente questa potrebbe essere una notizia molto deludente.