YouTube Premium, i prezzi stanno per cambiare anche in Italia

Gli utenti di YouTube Premium si trovano di fronte a un incremento dei costi del servizio, come annunciato da Google. Questa modifica tariffaria segue un precedente aumento avvenuto negli Stati Uniti lo scorso luglio e ora si estende a livello globale, interessando diversi paesi, tra cui alcuni europei.

YouTube: i costi aumenteranno anche in Italia

Da poco, gli abbonati in Argentina, Australia, Austria, Cile, Germania, Polonia e Turchia hanno visto un rialzo nei prezzi degli abbonamenti individuali, familiari e studenteschi sia per YouTube Premium che per YouTube Music Premium. In Australia, ad esempio, il piano individuale di YouTube Premium è salito a 16,99 dollari australiani. Google ha sottolineato che questo rappresenta il primo aumento di prezzo per il servizio nel paese, assicurando che gli utenti che attualmente beneficiano di una tariffa promozionale continueranno a godere del prezzo ridotto per un periodo aggiuntivo di tre mesi.

Google ha comunicato tramite email che la decisione di rivedere al rialzo i prezzi non è stata presa alla leggera, ma è stata ritenuta necessaria per continuare a migliorare il servizio e per sostenere i creatori e gli artisti che contribuiscono al successo della piattaforma. I cambiamenti tariffari diventeranno effettivi a partire dal prossimo ciclo di fatturazione per gli abbonati esistenti.

L’aumento dei prezzi sta avvenendo in maniera graduale, interessando dapprima alcune regioni in Europa, Asia e Sud America. È prevedibile che questa variazione si estenderà progressivamente, potenzialmente raggiungendo altri paesi nelle settimane o mesi a venire. Si anticipa che anche in Italia, nel prossimo futuro, il costo di YouTube Premium subirà un incremento.

Parallelamente, YouTube Premium ha introdotto nuove funzionalità per gli abbonati, tra cui una qualità video migliorata a 1080p. Inoltre, per coloro interessati all’hardware, il Google Pixel 7a è attualmente in promozione su Amazon.it a 492,24 euro, con disponibilità anche su altri rivenditori online, totalizzando circa otto offerte diverse.