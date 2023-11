Activision, l’azienda americana produttrice di videogiochi, si prepara a spiegare agli utenti online il motivo per cui il nuovo gioco

Call of Duty: Modern Warfare 3, richiederà una grande quantità di spazio sugli SSD.

Il videogioco sparatutto per eccellenza, secondo gli esperti, risulta essere così pesante in quanto includerà contenuti completamente nuovi, visibili già dal suo prossimo lancio.

Tra le novità in arrivo, abbiamo:

Gli Zombies a mondo aperto;

a mondo aperto; Un maggiore supporto per il trasferimento degli elementi e degli oggetti del gioco da Modern Warfare 2;

degli elementi e degli oggetti del gioco da Altri file relativi alle mappe di Call of Duty: Warzone;

Call of Duty HQ derivato da Call of Duty: Modern Warfare II la campagna Modern Warfare 3.

derivato da Call of Duty: Modern Warfare II la campagna Sarà inoltre possibile rimuovere parti del gioco non utilizzate grazie al launcher COD HQ;

Mancano però alcune funzioni multiplayer.

Activision: Le principali novità di Call of Duty: Modern Warfare 3

Secondo quanto è stato dichiarato da Activision, l’installazione completa del gioco richiederà uno spazio di memoria interna per la console di oltre 200 giga.

Tuttavia, al termine dell’ installazione del gioco le sue dimensioni saranno ampiamente ridotte, grazie ad un processo di ottimizzazione graduale che avverrà in maniera automatica.

Anche se l’attuale necessità di spazio per l’installazione di Call of Duty: Modern Warfare 3 porta gli utenti a pensare che, per l’aggiunta di eventuali espansioni future, potrebbero esservi delle problematiche da risolvere.

Ma, almeno per questo punto, non ci resta che stare a vedere.

Per il momento non abbiamo altre informazioni a riguardo, ma restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti che non tarderemo a comunicarvi !