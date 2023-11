Una recente notizia annuncia che YouTube, la principale piattaforma di streaming multimediale, abbia deciso di bloccare per sempre l’accesso a tutti gli utenti che utilizzano sistemi di AdBlock.

Per chi non lo sapesse, l’adBlock è un’estensione del browser Google Chrome, utilizzata per poter vedere contenuti online senza fastidi né interruzioni di alcun tipo, in quanto, si occupa di bloccare qualsiasi tipo di pubblicità.

Tuttavia, è proprio sulla pubblicità che YouTube guadagna principalmente. Essa è infatti, a tutti gli effetti, la principale fonte di guadagno della suddetta piattaforma.

Quest’ ultima presenta, non a caso, una versione premium, ovvero a pagamento, per tutti coloro che desiderano visualizzare i suoi contenuti senza interruzioni pubblicitarie.

Ovvio però che, con la.presenza di una simile estensione, disponibile gratuitamente online, gli utenti non hanno particolare difficoltà nel decidere quale delle due opzioni scegliere, quella gratuita o quella a pagamento.

Ecco dunque perché la piattaforma ha deciso di modificare le sue condizioni d’uso, rendendo praticamente impossibile l’accesso ai suoi contenuti, da parte di tutti gli utenti che utilizzano sistemi di AdBlock.

Questi ultimi infatti, ad oggi, sono considerati strumenti illegali che violano in tutti i sensi i termini di servizio di YouTube.

YouTube VS AdBlock: Cosa succederà ora

A tal proposito, YouTube, al fine di tutelare la sua principale fonte di guadagno, ha così deciso di impedire, a chiunque utilizzi sistemi di AdBlock, di usufruire della piattaforma e di vedere o condividere i propri contenuti.

Questo almeno fino a quando l’ AdBlock, non sia disattivato o si proceda con l’abbonamento al servizio Premium.

Si tratta di una limitazione che è già attiva in tutto il mondo, compresa l’Italia. Dunque, nel caso utilizziate tali sistemi e avete provato ad entrare nella piattaforma, un eventuale blocco sarà dipeso appunto da questa motivazione.

In ogni caso, Google ha pubblicato una pagina di supporto, sulla quale è spiegato come disattivare i tipi di adblock più popolari su YouTube.