Il produttore tech Xiaomi vanta una grande quantità di dispositivi e per questo stare al passo con gli aggiornamenti non è semplice. Nonostante questo, l’azienda si impegna comunque per garantire il meglio agli utenti. Col passare del tempo, però, alcuni modelli diventano necessariamente datati e per questo l’azienda decide di non fornire più gli aggiornamenti. Ma quali saranno quindi i dispositivi che non saranno più aggiornati da Xiaomi.

Dispositivi a marchio Xiaomi, ecco quali non daranno più aggiornati

Il produttore tech Xiaomi ha presentato fino ad oggi un numero esorbitante di dispositivi, comprendenti inoltre anche quelli dei suoi sotto brand, tra cui Redmi e Poco. Anche per questo motivo, non tutti i dispositivi vengono aggiornati per lo stesso periodo di tempo. Come già accennato in apertura, l’azienda ha da poco rivelato i nomi dei suoi dispositivi che non saranno più aggiornati.

Si tratta di numerosi modelli e alcuni di questi sono ovviamente un po’ datati. Tra i dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti (comprese anche le patch di sicure) ci sono sia device a marchio Xiaomi, sia a marchio Poco sia a marchio Redmi.

Xiaomi, Poco e Redmi – device che non saranno più aggiornati

• Xiaomi Mi 1, Mi 2, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi 4S, Mi 4C, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X, Mi 6, Mi 6X, Mi 8, Mi 8 UD, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 11 Lite

• Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

• Xiaomi MIX, MIX 2, MIX 2S, MIX 3

• Xiaomi MIX Fold

• Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3

• Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3

• Xiaomi Mi CC9, Mi CC9e,Mi CC9 Pro

• Xiaomi Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus

• Xiaomi Mi Play

• Redmi K20, K20 Pro, K30, K30 5G, K30 5G Speed, K30 Ultra, K30i

• Redmi Note 1, Note 1S, Note 2, Note 2 Pro, Note 3, Note 4, Note 4X, Note 5, Note 5A, Note 6 Pro, Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Note 9, Note 9 Pro, Note 9T, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max

• Redmi 1, 1S, 2, 2A, 3, 3S, 3X, 4, 4X, 4A, 5, 5 Plus, 5A, 6, 6 Pro, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 8A Dual, 9, 9 Prime, 9A, 9C, 9C NFC, 9T, 10X, 10X 5G, 10X Pro

• Redmi Pro

• Redmi S2, Y2, Y3

• Redmi Go

• POCO F2 Pro, F1

• POCO X3, X3 NFC, X3 Pro, X2

• POCO M3, M2 Pro