A quanto pare le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in merito all’intenzione di YouTube di introdurre un blocco per coloro che usufruivano di un Adblocker erano vere, infatti da un paio di giorni in Italia YouTube quando si cerca di aprire un video, restituisce una scherma di avviso che informa gli utenti che il blocco delle pubblicità non è consentito.

Effettivamente la scelta ha anche il suo senso, i guadagni di YouTube che consentono alla piattaforma di restare gratuita provengono infatti dalle partnership pubblicitarie, le quali consentono di mantenere i video gratuiti ma che di contro hanno portato alla comparsa di pubblicità prima e durante i video anche discretamente lunghe.

L’avviso

Come potete ben leggere, quando si apre un video con un adblocker attivo, viene visualizzato un messaggio che dice “I blocchi degli annunci non sono consentiti su YouTube“, seguito da alcuni punti che spiegano il perchè non dovremmo utilizzare un blocco, i quali sono riassumibili con quanto detto sopra, ovvero che gli annunci sono essenziali per permettere alla piattaforma di essere fruibile per tutti.

Al momento il blocco però non è afflittivo, infatti basterà cliccare sulla X in alto a destra per rimuovere il banner e guardare ugualmente il video desiderato pur utilizzando un blocco, non si capisce se il messaggio resterà semplicemente tale come avviso o se in futuro diventerà una limitazione vera e propria, certamente è un’avvisaglia che qualcosa sta cambiando e che probabilmente cambierà, bisognerà attendere ancora un po’ per saperne di più su come si evolverà.