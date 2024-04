A quanto pare sono giorni particolari e di forte trepidazione per gli amanti dell’automobilismo, sembra infatti che tutto sia pronto per il lancio di due nuove vetture che arricchiranno così il parco auto disponibile per i consumatori, stiamo parlando di Cupra Formenton e Cupra Leon, le quali verranno presentate da Cupra il 29 Aprile in un evento online in streaming che partirà dalle ore 21:00 italiane.

Innovazione

La parola d’ordine per queste due nuove vetture e innovazione, queste ultime infatti si presenteranno con un design rinnovato che servirà a ridisegnare il concetto di SUV compatto e station wagon, Cupra infatti deciso di dare una rinfrescata alla linea di queste due vetture le quali ovviamente si presenteranno in molteplici allestimenti dal punto di vista del del Power Train, avremo la versione con powertrain plug-in derivati dalla nuova Golf, tra cui spiccano il 1.5 TSI abbinato a un motorino elettrico, con potenze che variano tra 204 e 272 CV e un’autonomia puramente elettrica che si aggira intorno ai 100 km.

A quest’ultimo possiamo aggiungere anche le varianti con motorizzazioni mild hybrid a benzina e l’opzione del 2.0 diesel da 150 CV.

Come se non bastasse, c’è anche la possibilità di assistere all’arrivo della versione con un 2.0 turbo benzina da 333 CV, preso in prestito dalla nuova Audi S3 e abbinato alla trazione integrale, questo per gli amanti delle alte prestazioni.

A quanto pare per occuperà non ha pensato solo a migliorare ciò che c’è sotto il cofano, anche gli interni godranno di una ventata di rinnovamento, infatti sarà presente il nuovo sistema di infotainment MIB4 del Gruppo Volkswagen, Che girerà su schermi più grandi rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

E tutto pronto non c’è che dire, ora non rimane solo che attendere il prossimo lunedì per vedere le nuove automobili di Cupra sfoggiate a tutto il mondo con le caratteristiche ufficiali.