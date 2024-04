Lamborghini Urus SE: il nuovo potentissimo SUV ibrido

L’auto è per l’appunto dotata di un powertrain ibrido ed è capace di erogare una potenza di 800 CV. In tal modo, le prestazioni del SUV, i suoi livelli di emissioni e l’efficienza raggiungono livelli sino ad ora solo sognati. La nuova Lamborghini, infatti, presenta valori di coppia e potenza senza precedenti per il brand dal famoso Toro. Non solo affascinante, ma anche “amica” del nostro pianeta, la vettura ha subito una riduzione delle emissioni fino all’80%.

Lamborghini Urus SE stupirà ogni automobilista con la sua personalizzazione

L’Urus SE di Lamborghini ha un motore 4.0 V8 biturbo re-ingegnerizzato. Esso è progettato per lavorare in contemporanea con il propulsore elettrico e la batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. Questa combinazione dona al SUV un’autonomia 100% elettrica di circa 60 km. In tal modo produce una guida più sostenibile senza però andare a comprometterne le prestazioni. I 588 kW/800 CV di potenza sono a 6.000 giri/min. La coppia massima di 950 Nm è invece disponibile già da 1.750 giri/min e garantisce una dinamica di guida coinvolgente. Inoltre, il rapporto peso/potenza è stato migliorato rispetto al passato, con un valore di 3,13 Kg/CV.

Gli interni della Lamborghini sono personalizzabili, ha un nuovo schermo da 12,3 pollici che a sua volta ha Human Machine Interface intuitiva e ha un quadro strumenti digitale della medesima dimensione. Ogni guidatore potrà letteralmente sbizzarrirsi con oltre 100 opzioni per la carrozzeria e altre 47 combinazioni di colore per gli interni permettono. Attraverso i nuovi cerchi Galanthus da 23 pollici, poi, l’Urus SE ha un aspetto ancor più lussuoso. Tramite il nuovo modello, Lamborghini mostra quanto sia sempre capace di innovare e sorprendere, modificando il concetto di elettrico.