I supermercati sono diventati negli anni una vera e propria certezza nonché realtà standard nelle vite di tutti i noi, sono infatti quei luoghi caotici che ci consentono di procurarci con facilità ciò di cui abbiamo bisogno a casa e che spesso ci consentono di scambiare qualche chiacchiera qua e la con le altre persone anche per intrattenerci un po’.

Ovviamente spesso ci rechiamo li con liste della spesa da parte della mamma o lunghi elenchi di elementi assenti a casa e la scelta è talmente ampia che nell’indecisione finiamo col prendere ciò che non ci serve realmente, un classico di ogni supermercato.

Senza dubbio è normale essere il balia della scelte ampie, del resto se si può scegliere perché non farlo, ciò non toglie che i supermercati, in quanto parte finale di aziende che mirano a guadagnare, non lasciano niente al caso, dunque spesso quello che a noi sembra una scelta, in realtà può essere una comune strategia di Marketing.

Vi spiano e non ve ne accorgete

Ovviamente il supermercato è un puro concentrato di marketing, tutto ciò che vedete, dalla scelta e posizionamento delle luce, il modo in cui sono ordinati ed esposti i prodotti, l’assenza di finestre, sono tutte strategia che vi portano a uscire dal supermercato con il carrello pieno e magari anche di roba che non avevate preventivato.

Per capire ovviamente al meglio la migliore strategia, l’oggetto di studio da seguire sono i clienti stessi, ecco dunque perchè in alcune catene sono presenti sistemi di sorveglianza e controllo delle attività utili proprio a monitorare il comportamento dei clienti per capire se il l’azienda sta sbagliando e dove.

Ma tranquilli, in Italia non sono ancora presenti tali sistemi, solo in America in alcune grosse centrali.