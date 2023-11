Puma è assolutamente un brand iconico che non necessita di presentazioni, azienda che da sempre opera nel settore della moda e dell’abbigliamento sportivo, capace di catturare l’interesse e l’attenzione di milioni di consumatori in tutto il mondo. Recentemente ha prodotto una serie di scarpe in collaborazione con BMW dai risultati molto interessanti, ed oggi sono in promozione su Amazon al 50%.

Il modello è precisamente Puma BMW MMS X-Ray Speed, sono scarpe da ginnastica da uomo in quattro colorazioni, infatti sulla superficie del prodotto si possono trovare ben quattro colori: blu, nero, rosso e bianco, inframezzati tra loro per creare un impatto visivo assolutamente unico nel suo genere. I numeri disponibili vanno dal 40 fino al 47, con la possibilità di approfittare del servizio Prova prima, paga poi dedicato ai clienti Amazon Prime: in altre parole è possibile evitare di pagare il prodotto per un determinato periodo, per poterlo provare, prima di decidere se acquistarlo a tutti gli effetti.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Puma, le scarpe realizzate in collaborazione con BMW sono in sconto

Le scarpe vengono generalmente commercializzate ad un prezzo di listino di 94,95 euro, ma come vi dicevamo la promozione attivata su Amazon è davvero ghiottissima, poiché è possibile pensare di acquistarle con un risparmio del 50%, riuscendo così a spendere alla fine solo 47,90 euro.

Il materiale esterno è interamente tessuto, come anche la fodera, la chiusura stringata con materiale suola in gomma. Il tacco, ovvero la parte posteriore rialzata del piede, è di circa 25 millimetri, è completamente piatto per conferire all’utilizzatore un maggiore comfort su ogni singola superficie in cui verranno effettivamente utilizzate.