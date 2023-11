WhatsApp, aggiornamenti SPETTACOLARI in arrivo con queste novità

Il 2023 è stato l’anno perfetto per WhatsApp che infatti ha allungato sulle dirette inseguitrici. Tutte le applicazioni di messaggistica istantanea che in un certo qual modo hanno provato a battere il colosso sono cadute sotto i colpi di tanti nuovi aggiornamenti che hanno implementato proprio le capacità di WhatsApp.

Con il tempo infatti l’applicazione colorata di verde è riuscita ad introdurre tutte quelle possibilità che gli utenti richiedevano gran voce ormai da anni. Qualcuno ha accusato WhatsApp di aver copiato Telegram, ma in realtà parliamo comunque dell’applicazione di messaggistica che ha più utenti in giro per il mondo. Si parla di una cifra di oltre 2 miliardi, numero stratosferico che sembra destinato a restare molto alto nel tempo.

Da diversi giorni si sta discutendo di quello che ha in programma l’app per i prossimi mesi, i restanti di questo 2023. Secondo quanto riportato ci sarebbero degli aggiornamenti pronti all’arrivo, tra i quali uno in riferimento all’interfaccia.

WhatsApp aggiorna ancora una volta la sua interfaccia, ecco cosa stanno sviluppando in beta

Sembra che WhatsApp abbia intenzione di tornare sui suoi passi per quanto riguarda l’interfaccia utente.Il team di sviluppo che sta dando un’occhiata all’ultimo aggiornamento in beta prima di lanciarlo in versione stabile, avrebbe infatti deciso di introdurre di nuovo le icone piene.

Il design precedente dunque si prepara a ritornare per quanto riguarda le icone, per la felicità degli utenti. Si tratta di icone disponibili non solo all’interno delle opzioni del messaggio, bensì anche nell’intera schermata delle informazioni sulla chat.

Siete pronti a questo passo indietro di WhatsApp che potrebbe riportare dunque la felicità agli utenti?