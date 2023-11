Gli Instant Games di Windows 11

Gli Instant Games sono giochi di facile accesso che non richiedono download. Questi possono essere avviati con un semplice clic sulla loro pagina dedicata all’interno del Microsoft Store. Questi giochi sono stati progettati per un pubblico alla mano, non per i gamer professionisti co grandi conoscenze tecniche, ergo: non possono competere con i prodotti tripla-A. Potrebbero però essere un’ottima fonte di intrattenimento per molti utenti, specialmente per coloro che visitano di rado l’universo video ludico.