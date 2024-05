Recensione Subaru Crosstrek: un 4x4 davvero maneggevole

Subaru Crosstrek è un 4×4 che vuole distinguersi dalla massa, non tanto per quanto riguarda il design, quanto proprio per il prezzo di vendita iniziale, 25’600 euro, una cifra che risulta facilmente accessibile da parte di migliaia di utenti, anche i meno abbienti, capaci di avere la possibilità di accedere ad un mezzo performante e con tanta tecnologia al suo interno. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Esterni e Design

Lo stile giapponese potrebbe non piacere a tutti, presentando comunque alcuni dettagli dinamici con un frontale solido, un retro spigoloso, ma allo stesso tempo morbidi, con una serie di finiture estetiche che hanno catturato la nostra attenzione. La plastica di colorazione nera, che si inframezza con il colore scelto della vettura, ha quell’effetto carbon look che le dona un aspetto ancor più premium (con anche piccole prese d’aria sopra i passaruota anteriori). Superiormente è presente la barra porta pacchi, con una piccola pinna in nero, anch’essa in grado di accrescere la sportività della vettura.

Il vano anteriore integra un motore termico e-boxer da 136CV, il portellone non è elettroattuato, quindi si apre manualmente, è presente la luce di cortesia, molto utile con poca luce, raggiungendo una capienza di 385 litri, con spazio in abbondanza, che diventano 1314 litri andando ad abbattere i sedili (semplicemente tirando il gancetto presente su entrambi i sedili).

Interni

Le cose più interessanti riguardano il volante, il cambio ed i sedili realizzati completamente in pelle, oltre a questo, il design interno dell’abitacolo a noi piace particolarmente, con un display da 11,6 pollici in verticale (molto grande, ampio e comodissimo), che supporta Apple CarPlay e Android auto in modalità wireless (uno dei migliori sistemi infotainment provati). Tornando agli interni, uno degli aspetti che abbiamo ritenuto più interessanti, è l’effetto carbon look che viene ripresa in molte aree della vettura.

Tra le altre cose da segnalare troviamo il riscaldamento del sedile sia lato passeggero che guidatore a due intensità (alta-bassa), oltre ad una regolazione dei sedili elettrica a 10 rapporti per il guidatore (8 per il passeggero). L’unica mancanza riguarda il non inserimento automatico del freno di stazionamento, ma è necessario premere il piccolo pulsante (essendo comunque elettronico), oltre alla chiusura manuale degli specchietti (invece quando viene avviata l’auto si riaprono automaticamente). La nostra versione include anche un tettuccio apribile elettronicamente, una piccola chicca che nelle giornate più primaverili potrebbe rendere l’esperienza ancora più interessante.

Motore e prestazioni

Subaru Crosstrek integra un motore elettrico da 12kW (16,7CV) utilizzato soprattutto nella partenza della vettura, oppure ad una velocità inferiore ai 20km/h, solo se la batteria interna è sufficientemente carica. Nella nostra prova abbiamo notato, confrontandola con altri mezzi, che il motore endotermico viene utilizzato fin troppo presto, segnale che forse batteria e elettrico sono sottodimensionati per poterla rendere una full hybrid perfetta. Quest’ultimo è da 137CV, complessivamente si raggiungono senza problemi i 150CV, con uno 0-100km/h in 10,8 secondi ed una velocità massima di 193km/h.

Le modalità di guida sono due: intelligent drive e sport, nel primo caso il motore tenterà di risparmiare carburante, rilassando la vettura e riducendo l’abbrivio iniziale, cosa diversa con Sport, con la quale sarà possibile godere appieno della potenza e delle performance del mezzo, senza limitazioni di alcun tipo. A queste si aggiungono le modalità X Mode: Neve/Terra, Normale e Neve alta/fango, settabili solamente ad una velocità inferiore ai 15/20km/h, altrimenti si disabilitano in automatico. Un’auto fatta per gli sterrati, con 4 ruote motrici, dal peso non eccessivo, un motore abbastanza performante, pronto a garantire il massimo divertimento a tutti.

I consumi non raggiungono i livelli sperati, nel corso dei nostri test abbiamo raggiunto circa 8,1 litri ogni 100km, all’incirca 12 km al litro, ma allo stesso tempo cercando comunque di non pesare troppo sull’acceleratore, ed un consumo misto in cui è stata utilizzata al 60% extraurbane e 40% urbane.

La guidabilità è ottima, in città si riesce a guidare alla perfezione con una buonissima manovrabilità generale, spostandoci invece nell’extraurbano, la vettura è stabile e comoda anche per lunghe percorrenze (i sedili sono estremamente comodi). La facilità d’uso è dettata dalla presenza, sul posteriore, dei sensori di parcheggio con retrocamera, tecnologia che purtroppo manca anteriormente, data la totale assenza di sensori di alcun tipo. Sempre parlando di tecnologie, segnaliamo la presenza dell’eyesight, consistente nella presenza di una videocamera al centro del cruscotto con la quale viene controllato che il guidatore sia effettivamente attento alla guida.

Subaru Crosstrek – conclusioni

In conclusione Subaru Crosstrek è un 4×4 di ottima fattura e dal prezzo estremamente favorevole per i consumatori, bella esteticamente con tanti dettagli ed un’estetica aggressiva che strizza l’occhio al pubblico giovanile, ma che allo stesso tempo non disdegna comodità d’uso, tecnologia, e qualche piccola chicca che possa coccolare l’utilizzatore (come il tettuccio apribile o i sedili raffrescati/riscaldati). Data la natura della stessa, è chiaro che il suo ambito di utilizzo non è propriamente quello cittadino, ma nonostante ciò riesce ad adattarsi, risultando allo stesso tempo maneggevole ed estremamente comoda.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente il suo punto di forza, al giorno d’oggi è davvero complicato trovare una vettura dello stesso tipo, con le stesse performance e dalle stesse qualità, a poco più di 25’000 euro. C’è qualche piccola mancanza, è vero, ma nel complesso non possiamo assolutamente lamentarci.