L’universo dei dispositivi informatici si arricchisce di un nuovo protagonista grazie a Samsung. L’azienda sudcoreana ha annunciato il lancio imminente del Galaxy Book4 Edge. Si tratta di un laptop progettato per porsi al vertice del mercato dei PC con intelligenza artificiale. Questo movimento strategico arriva in un momento in cui il settore tecnologico è in piena effervescenza. Basta pensare all’aumento di domande per dispositivi sempre più avanzati. Device tecnologicamente innovativi che siano in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell’IA.

Samsung GalaxyBook4, specifiche tecniche e funzionali

Il cuore pulsante del Samsung Galaxy Book4 Edge è rappresentato dal suo processore Snapdragon X Elite. Un chip di ultima generazione progettato per offrire prestazioni al top della categoria. Dispone di 12 core e 16 GB di RAM. Promette di garantire una potenza di calcolo straordinaria. Ed è assolutamente in grado di soddisfare anche le esigenze più avanzate degli utenti. L’integrazione di un processore così potente consente al laptop di essere classificato come un “AI PC”. Ovvero un dispositivo in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale in maniera ottimale. Il tutto al fine di migliorare le prestazioni e l’esperienza d’uso generale.

Ma le ambizioni dell’ azienda non si fermano qui. Il Galaxy Book4 Edge è progettato per offrire una flessibilità senza precedenti. Grazie alla presenza di due varianti , base e Pro. Oltre che varie dimensioni dello schermo tra cui scegliere, che va da 14″ a 16,5″. In più, il brand ha prestato particolare attenzione alla connettività, dotando il computer di tante porte. Tra cui HDMI, jack audio da 3,5 mm e due porte USB-C. La versione Pro del laptop offre addirittura uno slot USB-A aggiuntivo e un lettore per schede microSD. Tutto ciò al fine di garantire una connessione completa in ogni situazione. Però, la qualità ha un prezzo, e il GalaxyBook4 si posiziona nella fascia alta del mercato. In particolare con un costo atteso intorno ai 1.800 euro per il modello base.

Insomma, il SamsungGalaxy Book4 Edge si presenta come una vera e propria pietra miliare nel mondo dei PC con intelligenza artificiale. Grazie a questo nuovo dispositivo, Samsung si pone l’obiettivo di conquistare una fetta sempre più ampia di utenti, offrendo loro un’esperienza informatica senza compromessi.