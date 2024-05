Dopo la presentazione avvenuta durante il Guangzhou Auto Show 2023, BYD ha reso disponibile sul mercato cinese il nuovo SUV Sea Lion 07. Oltre al lancio della nuova vettura sono stati forniti nuovi dettagli e caratteristiche, soprattutto sulle motorizzazioni e i prezzi. Specifiche innovative che promettono prestazioni eccezionali e che distinguono la nuova uscita di BYD dal resto dei SUV elettrici sul mercato.

BYD Sea Lion 07: il nuovo SUV elettrico arriva in Cina

La nuova BYD Sea Lion 07 misura 4,83 metri in lunghezza, 1,92 metri di larghezza e 1,6 metri in altezza. Appartiene alla gamma Ocean, e punta ad offrire una guida avanzata e rispettosa dell’ambiente. Infatti, grazie all’evoluta piattaforma e-Platform 3.0 Evo, il SUV garantisce un powertrain potente e una ricarica veloce. Inoltre, riprende le linee distintive delle vetture appartenenti alla medesima gamma. Nella zona frontale e nei gruppi ottici è infatti possibile trovare richiami al concept della Ocean X. Per quanto riguarda gli interni della Sea Lion 07, sono moderni, minimalisti e altamente tecnologici. Dotati infatti di un maxi schermo da 15,6 pollici con il quale si potrà accedere all’infotainment basato sulla piattaforma DiLink 100. Per quanto riguarda il comparto sonoro, invece, l’impianto audio Dynaudio offre un’esperienza sonora immersiva e di qualità elevata.

La nuova vettura di BYD è disponibile in 4 versioni. Sarà infatti possibile acquistare la nuova Sea Lion 07 in una delle seguenti versioni: 550 Standard, 610 Long Range, 610 Smart e 550 4WD Smart. Ognuna con la propria variante del motore elettrico, con potenze fino a 230 kW e batterie con capacità fino a circa 80 kWh. Se si vuole strafare, la versione top di gamma, la 550 4WD Smart, raggiunge una potenza di 390 kW, un’autonomia fino a 610 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

La nuova BYD Sea Lion 07 parte da un prezzo di 189.800 yuan (circa 24.500€), arrivando a 239.800 (31.000€) per la versione 550 4WD Smart. Le nuove vettore di BYD offrono quindi un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendo i nuovi modelli accessibili ad un pubblico più ampio. Ma per ora si può solo avere un’idea di quello che saranno i prezzi, toccherà infatti aspettare il suo arrivo sul mercato europeo e la conversione ufficiale.