L’azienda MediaTek pone un freno alla gloria dello Snapdragon 8 Gen3 con il suo nuovissimo Dimancity 9300. Si tratta di un chip per il cellulare di ottima qualità, appartenente alla fascia più alta del settore, che arriverà tra pochissimi giorni. Soltanto adesso, infatti, si è venuti a conoscenza del fatto che il chip verrà lanciato il 6 novembre durante una presentazione in Cina ed è per questo che sarà disponibile soltanto in lingua cinese se vorreste seguire online la diretta.

L’evento si terrà alle 19:00 localmente, corrispondente alle 12:00 italiane. Nonostante abbiano nominato l’effettiva data, la MediaTek non ha comunicato alcun dettaglio sul suo dispositivo. L’unica cosa che sappiamo è che il SoC sarà in grado di supportare la tipologia di RAM LPDDR5T che si usa all’interno degli smartphone.

Dettagli condivisi online sul CIP MediaTek

Se non fosse stato per i leak famosi non avremmo potuto farci una minima idea su come sarà il Dimensity 9300, che, a differenza dei piani dell’azienda, non è invece più un segreto. Ci sono stati infatti differenti insider. Che hanno comunicato il loro parere comune in riguardo alle indiscrezioni del chip. Secondo quest’ultime. Il 9300 on possiederà più e-core, mentre il Soc avrà quattro core Cortex-X4 ed altri quattro Core Cortex-A720. Questo vorrà dire che esso sarà classificabile come un Octa Core con solo P-core.

Sempre secondo non fonti ufficiali, la GPU del cip sarà di tipologia e Immortalis G720-MC12. Ed è stato anche supportato per le RAM in uso le nuove memorie UFS 4.0. Per testare queste componenti hanno utilizzato un dispositivo che aveva anche una RAM da 16 GB, un display con potenza 120 Hz, uno storage grande 512 GB. Il GPU ha raggiunto 900.000 mila punti, invece il CPU ha raccolto 485.000 punti nel medesimo test condotto da AnTuTu.

Gli esperti credono che i primi produttori e utilizzeranno il nuovo chip dell’azienda sarà la Vivo e la Oppo, entrambi famosissimi per i loro smartphone di qualità. Si crede che sugli smartphone Vivo X100 e quello PRO saranno i primi ad utilizzarlo, a cui seguirà un cellulare di cui non si conosce ancora il nome della OPPO nei prossimi due mesi e mezzo. Finalmente potremo scoprirne tutti i dettagli.