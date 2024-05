Engwe, azienda leader nel settore della produzione di e-bike di vario genere, ha recentemente lanciato sul mercato il modello più potente di propria produzione: Engwe Engine Pro 2.0. Trattasi di una e-bike pieghevole, in vendita in tre colorazioni (noi abbiamo provato la Mountain Green), dalle prestazioni elevatissime e dal prezzo complessivamente in linea con il mercato, essendo disponibile a 1499 euro. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto recensito nasce come e-bike pieghevole di ridotte dimensioni, una volta acquistata riceverete a casa un pacco da 144 x 32 x 72 centimetri, come potete voi stessi notare, nulla di particolarmente grande ed impegnativo, risultando facilmente maneggiabile nel trasporto o nel recupero presso il luogo di consegna. All’interno della confezione si può trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento ed il montaggio iniziale, in particolare: Engwe Engine Pro 2.0, batteria da 16Ah, caricabatterie, pedali, kit di montaggio e manuale utente.

Le dimensioni della bicicletta, una volta aperta, sono di 170 x 130, considerando appunto la massima estensione anche del manubrio (il quale presenta una escursione di 10 centimetri, ed una distanza dai pedali di 43 centimetri. L’altezza da terra è di 69 centimetri, con sellino che può raggiungere un’altezza massima di 102 centimetri (minima di 86 centimetri, con escursione appunto di 16 centimetri), mentre la distanza tra i due perni delle ruote è di 113,5 centimetri. Il peso che la bicicletta può reggere è comunque più che sufficiente, essendo di 150 kg, stando a quanto comunicato dall’azienda, il prodotto è adatto per utenti con altezze che vanno da 164,5cm fino a 188,9cm.

Come vi abbiamo anticipato, ciò che rende la Engwe Engine Pro 2.0 sicuramente speciale, è la possibilità di ripiegarla su sé stessa, con pochi e semplici passaggi, gli utenti possono accartocciare il mezzo per trasportarlo senza alcun problema ovunque desiderino. Le dimensioni una volta chiusa sono di 84 x 104 x 55 centimetri, ciò che manca è forse una comoda sacca per il trasporto, sarebbe stato l’ideale per evitare di rovinarla durante il trasporto. Il peso, ad ogni modo, è di 31,6kg, risultando più che allineato con gli standard del settore.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio di ottima qualità, è un prodotto resistente ed affidabile, con dettagli plastici che accrescono ulteriormente il comfort visivo. La colorazione che abbiamo potuto provare è indubbiamente eccellente, la rende molto elegante, con contrasti piacevoli che conferiscono ulteriormente un’aura da dispositivo di fascia alta, che offre sensazioni da premium e primo della classe. Il meccanismo di chiusura è saldo e facile da utilizzare, il montaggio iniziale è assolutamente semplificato, risultando accessibile anche ad un pubblico più inesperto.

Esattamente al centro del manubrio troviamo un piccolo display LCD a colori, utile per visualizzare tutte le informazioni di stato, quali sono carica della batteria, velocità istantanea o distanza percorsa (sono organizzate anche in una memoria storica, in modo da avere una media del percorso o i picchi massimi raggiunti) Non mancano chiaramente all’appello due luci LED, una anteriore ed una posteriore, da utilizzare più che altro nelle ore notturne, per riuscire a farsi vedere dai restanti membri della strada.

Prestazioni e Specifiche

Engwe Engine Pro 2.0 include un motore (con mozzo ruota integrato in lega di magnesio) in grado di generare una coppia di 75Nm, ben il 50% più forte e potente della media delle altre e-bike in commercio, ciò gli permette di raggiungere una velocità massima di 25km/h e di superare agilmente pendenze anche di 10 gradi. Le ruote sono da 20 x 4 pollici, dimensionalmente sono allineate con la tipologia del prodotto, mentre l’ampio battistrada facilita l’utilizzo in offroad, con l’aggiunta di una spalla altrettanto spessa, così da essere sicuri di attutire qualsiasi buca o avvallamento. Non possono mancare sospensioni anteriori (regolabili dall’utente) o posteriori (poste esattamente al di sotto della sella), per un comfort completo e totale nella maggior parte delle occasioni.

I cambi sono shimano a 8 rapporti, per la massima variabilità in fase di utilizzo, con freni idraulici a disco da 160 millimetri sia anteriori che posteriori. Le prestazioni sono indubbiamente di qualità, con una versatilità resa tale dalla presenza di un comodo portapacchi sul posteriore, così da riuscire eventualmente a stivare materiali di vario genere (fino ad un peso massimo di 25kg). La batteria è un componente da 832 Wh (16Ah), soluzione che permette di godere di una ampissima autonomia, tale da poter arrivare anche a 110km di utilizzo continuativo (oltre il 120% in più della concorrenza che si ferma a 60km).

L’upgrade rispetto alla generazione precedente è notevole, anch’essa aveva il sensore di coppia, le sospensioni sia anteriori che posteriori, i freni idraulici ed il cambio Shimano, ma si fermava a 55Nm (contro i 75Nm di oggi) e 768Wh (contro gli 832Wh). Il componente è facilmente smontabile, in pochissimi passaggi è possibile rimuoverlo dall’alloggiamento preposto, per poi essere collegato direttamente alla presa a muro sfruttando il caricatore incluso direttamente in confezione. I tempi di ricarica non sono complessivamente particolarmente elevati, secondo quanto dichiarato dall’azienda, si può raggiungere il 100% (partendo ovviamente dallo 0%), in circa 5,5 ore.

I pedali sono anch’essi realizzati in alluminio, con catarifrangenti sul frame, resistenti alla polvere e convincenti in termini di durata nel corso del tempo (oltre che facilmente smontabili all’occorrenza). La facilità di utilizzo è la rende un mezzo adatto praticamente a tutti gli utenti, sia i più esperti, che coloro che per la prima volta si approcciano alle e-bike, non richiedendo alcun tipo di nozione o di guide particolari da seguire; basta montarla, ricaricarla, ed accenderla, poi regolandovi con le marce ed i cambi, potrete ricevere più o meno spinta da parte del motore interno.

Engwe Engine Pro 2.0 – conclusioni e prezzo

Engwe Engine Pro 2.0 è una delle migliori e-bike pieghevoli in commercio, poiché pare essere in grado di mettere a disposizione del consumatore finale tutte le specifiche tecniche effettivamente richieste dallo stesso. Il punto forte è sicuramente il design, siamo rimasti letteralmente stregati dalla colorazione che abbiamo avuto in prova, un verde con parti in contrasto nero davvero incantevole alla vista, migliorato dalla presenza di materiali di alta qualità, che appaiono essere resistenti ed affidabili sul lungo periodo. In secondo luogo elogiamo la potenza del motore, il poter generare una coppia di 75Nm è un plus non da sottovalutare, che vi permetterà di superare senza difficoltà pendenze elevate, ed allo stesso tempo raggiungere anche velocità molto spinte senza dover quasi premere sui pedali. In ultimo parliamo della batteria, il componente più importante sui mezzi elettrici, una soluzione da 832Wh che a conti fatti è più che adeguata in termini di autonomia complessiva, data la possibilità di raggiungere fino a 100km in un utilizzo medio.

Dall’altro lato della medaglia poniamo davvero pochissime negatività, è una bici pieghevole, del resto è facile da stivare, ma il peso di 30kg limita la portabilità. Ciò che manca, soprattutto a questo prezzo, è una sacca o un contenitore dove poter inserire la bicicletta durante le fasi di trasporto.

Engwe Engine Pro 2.0 può essere acquistata direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda al prezzo di listino di 1499 euro (in promozione a 1449 euro per poco tempo), una cifra più che bilanciata considerando tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità di cui vi abbiamo appena parlata, se confrontata comunque con ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire. Il pagamento può essere completato senza problemi con Paypal (o con Klarna, per rateizzarlo senza doversi preoccupare degli interessi), con consegna prevista entro 7-10 giorni lavorativi dalla data di spedizione. Da notare che il prodotto in oggetto è attualmente in prevendita, ciò sta a significare che le spedizioni avranno luogo a partire dal mese di Giugno, e non prima. Essendo disponibile direttamente nello store europeo, non dovrete nemmeno preoccuparvi di dazi doganali da pagare, poiché non avrete costi aggiuntivi in confronto a ciò che vedete sulla pagina web (le spese di spedizione per la consegna a domicilio sono da ritenersi incluse nel prezzo di vendita).

Coloro che al contrario si volessero affidare direttamente ad Amazon, devono sapere essere presente lo store di Engwe anche sul più famoso sito di e-commerce d’europa. Il prezzo di vendita è esattamente lo stesso, 1449 euro, con spedizione gestita direttamente da Engwe. La consegna viene garantita entro la fine del mese di Giugno, con tempi di spedizione stimati, al momento attuale di 3-4 settimane. Nel caso in cui sceglieste Amazon, dovete ricordarvi comunque che l’assistenza clienti viene sempre fornita da Engwe, potendo ad ogni modo decidere eventualmente di restituire il prodotto entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel corso della nostra recensione vi abbiamo ampiamente parlato, con piacere, del colore Verde Montagna, ma ci teniamo a ricordare che, esattamente allo stesso prezzo, gli utenti potranno decidere di acquistare anche il mezzo in Blu notte o Spazio Nero, sempre mantenendo l’eleganza tanto elogiata nei paragrafi precedenti. Dal sito ufficiale del produttore sarà poi possibile acquistare anche una serie di accessori, come il casco, un telo per coprire la Engwe Engine Pro 2.0, una borsa da 7 litri da utilizzare sul portapacchi, un cestino anteriore, un toolkit multiuso, il lucchetto a combinazione e molto altro ancora. L’utente potrà decidere di aggiungere gli accessori in fase d’acquisto, così da godere di un’unica spedizione, oppure di acquistarli in un secondo momento.