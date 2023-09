Copilot, sta per arrivare l'assistente di Windows 11

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA) sta giocando un ruolo fondamentale nella prossima generazione di sistemi operativi, e Microsoft non è da meno. La società ha recentemente annunciato l’introduzione di “Copilot“, un assistente basato sull’IA progettato per affiancare gli utenti nelle loro attività quotidiane su Windows 11. Questa nuova funzionalità sarà una delle oltre 150 novità che verranno introdotte nella nuova versione del sistema operativo, prevista per il 26 settembre.

Copilot: tutto merito dell’intelligenza artificiale

Copilot non è solo un semplice assistente vocale, ma un vero e proprio “compagno” che integra nozioni di contesto con informazioni prelevate dal web e dati professionali. Questo permette di fornire un supporto ottimizzato agli utenti, garantendo al contempo elevati standard di privacy e sicurezza. Ad esempio, Copilot potrà assistere nella creazione di contenuti multimediali, come la realizzazione di brevi video da pubblicare su piattaforme social, o nella modifica di documenti in Word. Inoltre, sarà integrato in tutte le applicazioni di sistema, tra cui Paint, che vedrà l’introduzione di nuove funzionalità come i livelli, e l’app Foto.

L’interazione con Copilot sarà semplice e intuitiva. Gli utenti potranno richiamarlo utilizzando una specifica scorciatoia da tastiera e impartire comandi sia attraverso la digitazione che tramite dettatura vocale. Tuttavia, in alcune situazioni, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento da parte dell’utente. Ad esempio, se si desidera ascoltare una playlist su Spotify, Copilot fornirà il link appropriato, ma sarà compito dell’utente cliccarvi sopra e avviare la riproduzione.

Microsoft ha inoltre annunciato ulteriori miglioramenti legati all’IA per Bing e il browser Edge, con l’introduzione dei modelli più avanzati di intelligenza artificiale. Una delle novità più interessanti è l’integrazione di DALL-E 3, un modello sviluppato da OpenAI, che permette di generare immagini basate su richieste testuali. Questa tecnologia potenzierà Bing, offrendo risposte più personalizzate e un’esperienza di shopping migliorata grazie all’IA.

Infine, per le aziende, Microsoft ha presentato Microsoft 365 Copilot, disponibile dal 1° novembre. Questo servizio sarà affiancato da Microsoft 365 Chat, un nuovo assistente basato sull’IA che promette di rivoluzionare il modo di lavorare, rendendo le attività quotidiane più efficienti e intuitive.