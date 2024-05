Recenti sviluppi in ChromeOS suggeriscono grandi novità in arrivo. Secondo le ultime informazioni trapelate sul web, Google sta per lanciare un nuovo app store dedicato esclusivamente al suo sistema operativo per Chromebook. Questo nuovo negozio virtuale si chiamerà App Mall e ospiterà una vasta gamma di giochi e applicazioni, rendendo ancora più ricca l’esperienza utente su Chromebook.

Una anteprima di App Mall è stata diffusa online, mostrando alcune delle sue caratteristiche attualmente disponibili nella versione di prova su Chrome Canary per ChromeOS 126. Il video dell’anteprima rivela che l’interfaccia dell’App Mall presenta diverse sezioni situate nella parte sinistra dello schermo. Queste sezioni includono opzioni come “Cerca“, “Home“, “App” e “Giochi“, permettendo agli utenti di navigare facilmente tra le diverse categorie di contenuti disponibili. Quando un utente seleziona un contenuto, la scheda dedicata fornisce una descrizione dettagliata e immagini, aiutando a capire meglio cosa offre ogni app o gioco.

Quali sono le caratteristiche più interessanti?

Una delle caratteristiche più interessanti di App Mall è la possibilità di scaricare principalmente i contenuti presenti sul Play Store, ma non si limita solo a questo. Infatti, alcuni titoli indicano anche percorsi alternativi per il download. Per esempio, per le web app e le Progressive Web Apps (PWA), gli utenti possono semplicemente cliccare sul collegamento dedicato per scaricarle direttamente. Questo rappresenta un significativo miglioramento, poiché consente agli utenti di risparmiare tempo e di evitare il processo più complesso di download tramite il browser Chrome.

Per coloro che desiderano provare App Mall in anteprima, è possibile farlo abilitando la funzione nel Canary Channel di ChromeOS. Questo si può fare attraverso il flag “chrome://flags/#cros-mall”. Una volta abilitato il flag, apparirà un’icona di App Mall tra le applicazioni disponibili: basterà aprirla per iniziare a testare le nuove funzionalità. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.