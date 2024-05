In questi ultimi giorni è arrivata una super proposta da parte del noto operatore telefonico virtuale NT Mobile. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata NT WOW, super economica e ora lo è ancora di più. L’operatore ha infatti deciso di proporla con costo della scheda sim azzerato e con anche il secondo mese totalmente gratuito. In questo modo, la spesa da sostenere per gli utenti sarà davvero esigua. Vediamo qui di seguito i dettagli.

NT Mobile, arriva la super offerta mobile NT WOW ora con secondo mese gratuito

L’operatore telefonico virtuale NT Mobile continua a stupire e ora lo fa con una super offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, infatti, stiamo parlando dell’offerta mobile NT WOW. Quest’ultima ha un costo di appena 2,29 euro al mese ma ora sarà ancora più conveniente. Al momento della sua attivazione, infatti, gli utenti non dovranno pagare alcun costo per la spedizione della scheda sim. Sarà infatti necessario pagare solo il costo del primo rinnovo e il costo di attivazione dell’offerta pari a 9,99 euro.

Le novità però non si limitano a questo. L’operatore telefonico virtuale ha infatti deciso di offrire ai suoi utenti gratuitamente anche il costo per il secondo mese di rinnovo. L’offerta NT WOW diventa così a tutti gli effetti una delle più allettanti del momento. L’offerta in questione include infatti ogni mese fino a 2 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate senza limiti verso i numeri NT Mobile ed SMS illimitati verso i numeri NT Mobile. Ricordiamo inoltre che con l’operatore NT Mobile, gli utenti potranno navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload.

Insomma, per chi è alla ricerca di un’offerta super conveniente non può che scegliere NT Mobile.