Nel competitivo mondo della telefonia mobile, VeryMobile torna a farsi notare con una serie di nuove offerte esclusivamente dedicate al traffico dati. Parliamo di proposte assolutamente ideali per chi necessita di una connessione internet stabile e continua. L’operatore, opera sulla rete WindTre in Italia e, di recente, ha presentato promozioni particolarmente vantaggiose. Ma vediamo più nel dettaglio cosa includono.

Promo VeryMobile, tanti servizi e giga inclusi

Le offerte principali di VeryMobile sono due, la “Very400 GB Special” e la “Very600 GB Special“. La prima offre 400GB di traffico dati su rete 4G con una velocità di download fino a 300 Mbps e upload a 100 Mbps. Il tutto ad un costo mensile di 11,99 euro, ridotto rispetto al precedente prezzo di 13,99€. La seconda, invece, mette a disposizione 600GB di Internet, sempre su 4 G e presenta le stesse velocità di download e upload. Anche in questo caso la tariffa mensile è scontata a 13,99 euro, invece dei precedenti 15,99€. Per poter usufruire di questo vantaggio economico basta semplicemente scegliere la Ricarica Automatica come metodo di pagamento.

Per coloro che preferiscono invece pagare attraverso il credito residuo, Very Mobile ha preparato altre valide alternative. Queste ultime prevedono solo una piccola diminuzione del traffico dati inclusi. Stiamo parlando della “Very300 Giga Special”. Essa prevede appunto 300GB di Internet a 11,99€ al mese. Prevista anche la “Very500 GBSpecial” che invece include 500GB al costo di 13,99 € mensili. Anche queste opzioni mantengono la stessa velocità di connessione.

L’attivazione delle offerte richiede un contributo iniziale di 9,99 euro e la richiesta di un nuovo numero di telefono. La spedizione della SIM avviene direttamente al proprio domicilio. Garantendo così un processo semplice e comodo per i nuovi utenti. Queste nuove tariffe sono attivabili direttamente sul sito ufficiale di VeryMobile, rendendo l’intera procedura accessibile e immediata.

Insomma con queste nuove ed interessanti promozioni, il gestore virtuale di telefonia mobile punta a consolidare la sua posizione nel mercato italiano. Offrendo soluzioni adatte a chi necessita di ampie quantità di dati a prezzi super competitivi.