L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra pressoché inarrestabile. In questi ultimi giorni, infatti, è stata resa disponibile una nuova offerta mobile che lascia letteralmente senza parole. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova promo denominata Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL. La convenienza qui è a livelli elevatissimi, darò che ad un costo davvero molto basso sarà possibile usufruire di addirittura 150 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile folle, arriva la nuova promo Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL

A partire dal 17 maggio l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile che lascia davvero senza parole. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL. Quest’ultima, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore, sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 27 maggio 2024.

Nello specifico, si tratta come da tradizione di Very Mobile di un’offerta estremamente conveniente e che arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi ultimi saranno validi per navigare con una connettività 4G su rete Wind Tre con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Nel bundle di questa offerta, gli utenti avranno poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati sempre verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione avrà un costo molto ridotto di appena 4,99 euro al mese. Tuttavia, come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, si tratta di un’offerta di rete mobile riservata solo ai nuovi clienti dell’operatore che decideranno di passare richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, tra cui:

Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.