Lenovo ha annunciato Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6, i suoi primi PC AI basati su Snapdragon X Elite. L’azienda è pronta ad offrire nuovi livelli di personalizzazione con il supporto dell’AI. I nuovi PC Copilot+ offrono un’esperienza completamente diversa e innovativa.

Lenovo sta ampliando il suo ampio portafoglio di dispositivi, software e servizi ottimizzati predisposti per l’intelligenza artificiale con questi nuovi notebook pensati per utenti sia consumer che professionali. Il mix tra Microsoft, Lenovo, componenti Qualcomm, come la NPU, e in particolare l’ultimo processore della gamma Snapdragon è la combinazione perfetta. “Entriamo nell’era dei PC AI, un punto di svolta del mercato che si verifica una volta ogni 30 anni. Siamo orgogliosi di offrire ai clienti di tutto il mondo dispositivi AI-ready, soluzioni abilitate all’AI ed esperienze ottimizzate”, dichiara Luca Rossi. “Lenovo Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6 sono i primi modelli che sfruttano la nuova potenza dell’intelligenza artificiale. Vantano una durata prolungata della batteria, elaborazione più veloce e sicura, massima personalizzazione e controllo. Tutto liberando il loro potenziale per infinite possibilità creative e una produttività senza precedenti”.

Lenovo presenta ufficialmente due nuovi PC che integrano l’AI pensati per ogni uso

Il Lenovo Yoga Slim 7x è anche efficiente dal punto di vista delle risorse nel design e nella confezione, senza plastica nel materiale di imballaggio. ThinkPad T14s Gen 6 si distingue per la sua gamma di funzionalità di sicurezza, personalizzazione e servizi di implementazione basati su Lenovo TruScale. Ciò consente agli amministratori IT di gestire strategicamente l’implementazione di dispositivi PC AI di nuova generazione in tutta la loro flotta con precisione e sicurezza. Questi servizi sono progettati per proteggere le informazioni sensibili e fornire la flessibilità e il controllo essenziali per soddisfare esigenze aziendali specifiche per distribuzioni su larga scala.

Yoga Slim 7x è pensato per tutti gli utenti, mentre ThinkPad T14s è ottimizzato per un uso professionale, in particolare è indicato per le aziende. Il primo è disponibile in Cosmic Blue mentre il secondo è acquistabile nella colorazione Eclipse Black. Yoga Slim offre più porte di tipo C mentre il dispositivo della gamma ThinkPad vanta una varietà di uscite non solo USB ma anche Audio jack e HDMI. Entrambi dispongono di Windows 11, fino ad 1 TB di spazio d’archiviazione e il fiore all’occhiello: Snapdragon X Elite.

Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire da giugno di quest’anno, con un prezzo di partenza previsto di 1.599 euro (IVA inclusa). Mentre Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno nel Regno Unito e in Germania e per il resto dell’area EMEA sarà disponibile da agosto 2024. Prezzo di partenza previsto ammonta a 1.769 euro (in questo caso IVA esclusa).